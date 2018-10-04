Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:04
Просмотров: 82

Украина объявила венгерского консула персоной нон грата, Венгрия в ответ высылает украинского

Украина объявила венгерского консула персоной нон грата, Венгрия в ответ высылает украинского

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о выдворении консула Украины в ответ на выдворение своего консула из Закарпатья. 

Об этом сообщает hvg.hu.

Как сообщил Сийярто, правительство Венгрии решило выслать украинского консула в качестве ответа на объявление Украиной персоной нон грата венгерского консула в Берегово (Закарпатская область).

"Один из работающих здесь консулов (Украины, - ред.) ​​должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ", - заявил министр.

Кроме того, он заявил о жесткой позиции Венгрии о блокировании процесса евроатлантической интеграции Украины.

Ранее консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Ему была вручена нота с информацией о том, что в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагал Сийярто самостоятельно отозвать венгерского консула из Закарпатья. В ответ на это Сийярто заявил, что "у него нет причин отзывать консула". А также пообещал зеркальный ответ в случае высылки Украиной венгерского консула.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: Венгрия

Читайте ещё:

Система охорони українсько-угорського кордону працює на належному рівні
29.09.2018 07:17    107
Правительство Орбана взяло на себя роль "пятой колонны" РФ в Европе
24.09.2018 08:15    160
Клімкін: на Закарпатті Угорщина порушила Віденську конвенцію
22.09.2018 07:00    171
Выдача венгерских паспортов в Закарпатье - прямой акт агрессии
21.09.2018 08:00    204
Европарламент проголосовал за введение санкций против Венгрии
13.09.2018 09:36    290
Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатской области - Украина требует объяснений
03.08.2018 07:17    206
Венгрия выходит из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН
26.07.2018 09:49    133
Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции
19.07.2018 09:36    164
Венгрия выдвигает Украине новые "языковые" претензии, - Гриневич
11.07.2018 13:55    303
Закарпатські угорці пишаються, що не знають української мови - глава комітету Ради Європи
20.06.2018 09:14    402
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 