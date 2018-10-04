Украина объявила венгерского консула персоной нон грата, Венгрия в ответ высылает украинского

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о выдворении консула Украины в ответ на выдворение своего консула из Закарпатья.

Об этом сообщает hvg.hu.

Как сообщил Сийярто, правительство Венгрии решило выслать украинского консула в качестве ответа на объявление Украиной персоной нон грата венгерского консула в Берегово (Закарпатская область).

"Один из работающих здесь консулов (Украины, - ред.) ​​должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ", - заявил министр.

Кроме того, он заявил о жесткой позиции Венгрии о блокировании процесса евроатлантической интеграции Украины.

Ранее консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Ему была вручена нота с информацией о том, что в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагал Сийярто самостоятельно отозвать венгерского консула из Закарпатья. В ответ на это Сийярто заявил, что "у него нет причин отзывать консула". А также пообещал зеркальный ответ в случае высылки Украиной венгерского консула.

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