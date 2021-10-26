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Украина окончательно победила в суде Амстердама по делу о "скифском золоте"

Украина окончательно победила в суде Амстердама по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Отметим, речь идет о более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.

Принадлежность "скифского золота" украинская сторона оспаривала с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не стали передавать крымским музеям.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил он в своем Twitter.

Отметим, на брифинге в Кропивницком еще до решения суда в Амстердаме премьер Денис Шмыгаль допустил, что "скифское золото" будет храниться в Киеве.

"Украина определится с местом хранения "скифского золота" после того, как получит решение суда, это может быть заповедник "София Киевская", - заявил глава правительства.

Напомним, еще в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама обязал музей передать "скифское золото" Украине. Сегодня же был объявлен вердикт апелляционной инстанции.

 

Агентство Телевидения Новости

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