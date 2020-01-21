Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

Украина заняла 56 место в рейтинге инноваций Bloomberg. Новый лидер - Германия

Украина потеряла три позиции и заняла 56 место из 60-ти в рейтинге инновационных экономик мира 2020 года по версии Bloomberg.

Германии удалось подвинуть Южную Корею, которая шесть лет подряд возглавляла рейтинг. Эта победа стала возможной благодаря лидерству по трем критериям - по производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и патентной активности.

Производственный сектор Германии по-прежнему высококонкурентен и является источником инноваций, отмечают эксперты агентства. Но инновации в сфере услуг гораздо менее впечатляющи, и около трети расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность. Если этот сектор будет ослабевать и дальше, то это повлияет на инновационность экономики страны.

Южная Корея частично утратила свою “корону” из-за относительного падения производительности, отмечает издание.

На третье место удалось снова подняться Сингапуру, который уже заключал топ-3 два года назад.

В первую десятку также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция. При этом США опустились на одну ступеньку в рейтинге, заняв девятое место.

Три позиции потеряла Япония, оказавшись на 12 месте. Вторая по величине экономика мира - Китай - поднялась на одну строчку - на 15 место. При этом Китай занял второе место в мире по патентной активности.

Соседняя с Украиной Польша оказалась в этом году на 25 месте (-3), Россия - на 26 (+1), Румыния - 32 (-3), Словакия - 41 (-2), Венгрия - 28 (+4).

По данным Global Innovation Index 2019, Украина занимает 47 место в рейтинге инновационных экономик. По сравнению с прошлым годом, она потеряла четыре позиции в этом рейтинге.

Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономик мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.

Источник: liga.net

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