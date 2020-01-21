Украина опустилась в рейтинге по дешевизне интернета
Украина оказалась на втором месте в рейтинге стран по дешевизне интернета, сообщается в исследовании британской компании BDRC Continental и провайдера Cable.co.uk.
«Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой. Но ее использование достаточно низкое. Только половина населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% живущих в Великобритании», — говорится в исследовании.
Сообщается, что средняя стоимость подключения в Украине составляет $6,64 в месяц (приблизительно 150 грн по нынешнему курсу доллара — ред.). В прошлом году мы занимали первое место в рейтинге. За это время цена выросла на $1,64.
Первая пятерка рейтинга выглядит так:
1.Сирия — $6,60 в месяц — страна поднялась с седьмого места на первое;
2.Украина — $6,64 в месяц;
3.Россия — $7,35 в месяц;
4.Румыния — $8,15 в месяц;
5.Беларусь — $9,87 в месяц.
Самый дорогой интернет:
1.Эритрея (Африка) — $2666 в месяц;
2.Йемен — $2466 в месяц;
3.Мавритания — $694 в месяц.
Всего в рейтинге представлено 206 стран. В исследование включены данные в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года. При этом исследователи проанализировали более 3000 тарифных планов.
Источник: internetua.com