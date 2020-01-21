Украина опустилась в рейтинге по дешевизне интернета

Украина оказалась на втором месте в рейтинге стран по дешевизне интернета, сообщается в исследовании британской компании BDRC Continental и провайдера Cable.co.uk.

«Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой. Но ее использование достаточно низкое. Только половина населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% живущих в Великобритании», — говорится в исследовании.

Сообщается, что средняя стоимость подключения в Украине составляет $6,64 в месяц (приблизительно 150 грн по нынешнему курсу доллара — ред.). В прошлом году мы занимали первое место в рейтинге. За это время цена выросла на $1,64.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

1.Сирия — $6,60 в месяц — страна поднялась с седьмого места на первое;

2.Украина — $6,64 в месяц;

3.Россия — $7,35 в месяц;

4.Румыния — $8,15 в месяц;

5.Беларусь — $9,87 в месяц.

Самый дорогой интернет:

1.Эритрея (Африка) — $2666 в месяц;

2.Йемен — $2466 в месяц;

3.Мавритания — $694 в месяц.

Всего в рейтинге представлено 206 стран. В исследование включены данные в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года. При этом исследователи проанализировали более 3000 тарифных планов.

Источник: internetua.com

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