Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕС

Украина осталась в перечне стран "зеленой" зоны Европейского Союза, поскольку на этой неделе ЕС не просматривал список третьих стран, для чьих граждан рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В конце концов на этой неделе не будет никаких изменений до рекомендованного ЕС безопасного списка путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - написал Йозвяк в твиттере .

18 октября он анонсировал исключение Украины из списка стран "зеленой зоны" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют самые высокие с начала пандемии суточные показатели заболеваемости коронавирусом и связанных с ним смертей.

Агентство Телевидения Новости