Украина подала в суд на Россию из-за политических убийств

Правительство Украины подал в Европейский суд по правам человека межгосударственную заявление против Российской Федерации, касается политических убийств.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

"Заявление касается утверждений Правительства Украины по административной практики Российской Федерации, в настоящее время продолжается, о целенаправленных операций по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта", - говорится в ней.

Украина заявила в суд, что власти России не расследует эти убийства и даже умышленно прикрывает их.

Правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина в комментарии "Европейской правде" сообщил, что украинская жалоба касается не только убийств граждан Украины. В ней, в частности, указано покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

Но фигурируют в жалобе и преступления, совершенные на территории Украины. В частности, речь идет об убийстве полковника Главного управления разведки Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша.

Также иск, по данным издания, касается преступлений за пределами стран Совета Европы. Речь идет об убийстве одного из чеченских лидеров Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено 13 февраля 2004 в Катаре.

"Сценарий, когда большой сосед (особенно, который накрутил себя, что у него какая-то миссия / историческое значение) занят буллинг меньших по размеру соседей, - довольно типичный. Мало какая из стран радуется своему большому соседу. Но нам« повезло »особо . потому что такого наглого, напыщенного и агрессивного соседа еще надо поискать. и поэтому иногда нужно давать сдачи, в том числе юридическими средствами ", - прокомментировал иск министр юстиции Денис Малюська в фейсбук.

Напомним, что другие межгосударственные дела Украины против России касаются сбивания рейса MH17 в июле 2014 года, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и захвата украинских военных кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Агентство Телевидения Новости