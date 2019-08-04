Украина подготовила свой ответ на выход России из Договора о РСМД

В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

«В Украине разочарованы прекращением действия «Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности» из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действия США», – отметили в МИД.

Формально не являясь стороной Договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также из-за проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с применением комплекса «Искандер-М», – добавили в ведомстве.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»