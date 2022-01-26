Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Украина поднялась на три строчки в мировом рейтинге военной мощи, заняв 22 место среди 140 самых мощных армий мира. В прошлом году украинская армия была на 25 месте.

Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022.

В частности, за год Украина улучшила так называемый «Индекс силы» (PwrIndx). В 2022 году он составляет 0,3266 (оценка 0,0000 считается «идеальной»). В 2021 году этот показатель был — 0,4396, в 2020 году — 0,4457.

В тройку лидеров рейтинга вошли США, Россия и Китай.

Все остальные страны-соседи Украины, кроме РФ, имеют более слабые позиции в этом рейтинге. В частности, Польша оказалась на 24 месте, Румыния — 38, Беларусь — 52, Венгрия — 56, Словакия — 60 и Молдова — 105.

Важно, что Украина заняла шестую позицию в рейтинге военной мощи среди 35 стран Европы. В прошлом году наша страна была седьмой в рейтинге. Самая мощная в военном плане в Европе — Франция, далее идет Великобритания, Италия — 3, Германия — 4, Испания — 5.

Рейтинг Global Firepower Index учитывает численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географию. При этом специалисты, формирующие рейтинг, не рассчитывают настоящие боевые возможности армий.

Ранее на фоне угрозы вторжения РФ в Министерстве обороны призвали украинцев доверять Вооруженным силам и сохранять спокойствие, не поддаваясь панике.

Источник: УНИАН

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