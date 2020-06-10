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10.06.2020 15:48
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Украина получила 500 млн евро от ЕС

Украина получила 500 млн евро от ЕС

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В министерстве сообщили, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.

Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:

противодействия и борьбы с коррупцией;

социальной политики;

предотвращения отмывания денег;

энергетики;

таможенной политики;

реформирования налоговой и таможенной служб;

корпоративного управления в государственных банках;

противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;

снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.

Агентство Телевидения Новости

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