Украина получила от Канады новую партию оружия

Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину новой партии оружия и военного оборудования из Канады.

Об этом Резников написал в Twitter.

«Оружие для ВСУ от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения, другого военного оборудования. Спасибо за это важное и своевременное решение!», — написал Резников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции обратился в страны-члены НАТО. Он призвал создать фонд помощи Украине и предоставить новое вооружение.

Также правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине летальное оружие оборонного назначения.

18 февраля в Украину из Эстонии была доставлена ​​партия переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник: Левый Берег

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