Украина получила от Канады новую партию оружия
Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину новой партии оружия и военного оборудования из Канады.
Об этом Резников написал в Twitter.
«Оружие для ВСУ от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения, другого военного оборудования. Спасибо за это важное и своевременное решение!», — написал Резников.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции обратился в страны-члены НАТО. Он призвал создать фонд помощи Украине и предоставить новое вооружение.
Также правительство Нидерландов приняло решение предоставить Украине летальное оружие оборонного назначения.
18 февраля в Украину из Эстонии была доставлена партия переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Источник: Левый Берег