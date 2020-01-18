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Украина получила всю военную помощь в 2019 году, - Пентагон

Украина получила всю военную помощь в 2019 году, - Пентагон

Минобороны США по решению Конгресса США предоставило в полном объеме военную помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман.

"Вся помощь выделена и направлена Украине", - сказал он.

В отчете государственные аудиторы заявили, что Служба управления и бюджета Белого дома нарушила закон США о контроле задержек (Impoundment Control Act), когда прошлым летом приняла решение заморозить военную помощь Украине.

Офис правительственной подотчетности США подчиняется Конгрессу и проверяет эффективность управления государственными средствами.

Гоффман, во время брифинга для прессы в Пентагоне, отметил, что помощь Украине была направлена "в соответствии с требованиями Конгресса и указаний нам" до конца бюджетного года.

"Мы имели намерения направить эти деньги до конца финансового года, чтобы помочь безопасности Украины. Так и произошло, - отметил Хоффман, - кроме очень небольшой части, так и произошло".

Хоффман заверил, что одной из целей Пентагона было обеспечить "наличие антикоррупционных мер, и что деньги будут потрачены соответственно".

Гоффман назвал вопрос задержки обороны Украины "очень политизированным".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, Украина

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