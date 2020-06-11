Украина получит $250 миллионов военной помощи от США

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму $250 млн по программе "Инициатива безопасности помощи Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, нынешний пакет помощи предусматривает предоставление нашей стране различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное.

"Важное место в нем занимает поддержка Военно-Морских Сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе", – отмечается в сообщении.

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