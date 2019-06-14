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Украина померещилась: Путин пообещал защитить друга Додона от «узурпаторов»

Украина померещилась: Путин пообещал защитить друга Додона от «узурпаторов»

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия поддержит пророссийского президента Молдовы Игоря Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, проевропейский блок ACUM, в борьбе с, как он выразился, олигархическими структурами, узурпировавшими власть.

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу «Мир», сообщает «Европейская правда».

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились наконец от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в целом, тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть в Молдове», — сказал президент России, имея в виду неформального «хозяина Молдовы», олигарха и лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.

Путин отметил, что ситуация в Молдове не уникальна, и привел пример Украины.

«Молдова — это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и в Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно», — сказал президент России.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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