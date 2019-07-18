Украина попала в топ стран с наибольшим объемом мусора на человека

Украина попала на 9 место рейтинга стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя по версии американского агентства 24/7 Wall Street.

Об этом пишет USA Today.

Страны в рейтинге распределились следующим образом:

Канада - 36,1 тонна мусора на человека;

Болгария - 26,7 тонн мусора на человека;

США - 25,9 тонн мусора на человека;

Эстония - 23,5 тонн мусора на человека;

Финляндия - 16,6 тонн мусора на человека;

Армения - 16,3 тонны мусора на человека;

Швеция - 16,2 тонны мусора на человека;

Люксембург - 11,8 тонн мусора на человека;

Украина - 10,6 тонн мусора на человека;

Сербия - 8,9 тонн мусора на человека.

"Украина, один из крупнейших торговцев оружием в мире, производит чуть больше 474 миллионов метрических тонн отходов в год, 448 000 000 из которых - опасные отходы. Ни одна из 105 стран, по которым имеются данные об опасных отходах, не производит больше таких отходов", - говорится в результатах американского анализа.

Сообщается, что правительство Украины признало управление опасными отходами наиболее насущной и критической проблемой, которая должна решаться при обращении с отходами в целом. Основной причиной отсутствия инициатив по утилизации данных отходов называется "недостаточное финансирование".

Отмечается, что во многих странах из списка, строительная отрасль часто является крупнейшим виновником, производя более 90% всех отходов, производимых в стране.

Чтобы определить крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало объем специальных отходов и регулярных твердых бытовых отходов на душу населения, произведенных каждой страной, используя данные из глобальной базы данных Всемирного банка "Что такое отходы?", которая последний раз обновлялась в сентябре 2018 года.

Исследователи суммировали для каждой страны тонны отходов в 2017 году по спецкатегориям сельскохозяйственных отходов, строительства и сноса, электронных отходов, опасных отходов, промышленных отходов, медицинских отходов и общих коммунальных отходов.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»