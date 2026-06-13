Украина применила санкции против российских пропагандистов и судей

Украина применила санкции против российских пропагандистских медиа и судей, которые принимали незаконные решения в отношении украинских журналистов, в том числе замученной в плену россии Виктории Рощиной, активистов и политиков

Среди них — судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории россии и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков.

В частности, это московский судья Тимур Вахромеев, который системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений. Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, замученной в российском плену. О ее гибели стало известно 10 октября 2024, когда она уже была в списках на обмен. Тело Виктории Рощиной с многочисленными следами пыток россия вернула Украине только в феврале 2025 г.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68973

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