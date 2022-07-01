Сегодня 09:19
Просмотров: 90
Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, – Bloomberg
Это связано с ограничением источников финансирования бюджета в условиях войны.
Реструктуризация долга – комплекс мероприятий, направленных на уменьшение долгового давления на экономику и снижение рисков возникновения дефолта.(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-30/ukraine-considering-debt-restructuring-options-as-payments-loom?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg)
Источник: https://t.me/truexanewsua/52537