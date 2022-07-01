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Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, – Bloomberg

Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, – Bloomberg

Это связано с ограничением источников финансирования бюджета в условиях войны.

Реструктуризация долга – комплекс мероприятий, направленных на уменьшение долгового давления на экономику и снижение рисков возникновения дефолта.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-30/ukraine-considering-debt-restructuring-options-as-payments-loom?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg)

Источник: https://t.me/truexanewsua/52537

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