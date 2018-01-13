Государство
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13.01.2018 14:58
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Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира

Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что по состоянию на январь 2018 года Украина не имеет послов в 17 иностранных государствах.

Об этом 13 января сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает DW.

В частности, указано, что с мая 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии. С августа 2013 года остается вакантной должность посла в Казахстане. С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая того же года - в Дании и Черногории, с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире. С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.

Сообщается также, что последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен украинским президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года. В прошлом году освободились должности украинских послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Как известно, послы в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве процедура назначения послов - длительная, поскольку требует подбора кандидатуры, согласование с главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа президента.

 

Агентство Телевидения Новости

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