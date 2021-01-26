Украина в 2020 году продала гособлигаций на более чем 380 млрд грн

Доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%

Министерство финансов Украины в 2020 году привлекло 382,3 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

При этом доля госдолга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%, сообщает пресс-служба Минфина.

Указано, что из привлеченных 382,3 млрд грн ОВГЗ гривневых было 251,6 млрд грн. Еще 130,8 млрд грн ($3,8 млрд и 0,8 млрд евро) было привлечено от продажи облигаций в иностранной валюте.

По данным ведомства, наибольший объем ОВГЗ приобрел АО "ПриватБанк". Также в тройке банков-инвесторов на первичном рынке находятся Укргазбанк и Ощадбанк.

В свою очередь на вторичном рынке больше всего гособлигаций выкупил ПАО "Ситибанк".

"Основными инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 года их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%", — отмечают в Минфине.

Также до 519 млрд грн вырос портфель ОВГЗ в собственности банков (+54%).

В то же время доля Нацбанка в общем портфеле ОВГЗ по итогам 2020 года уменьшилась до 32,5% (в 2019 году — 40,7%). Количество облигаций в собственности юрлиц выросло с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле — 5,8%). В собственности физлиц находится 11,1 млрд грн (+14% против 2019-го).

Зато доля нерезидентов сократилась на почти 27%: они обладают 85 млрд грн — это 8,5% общего оборота.

"Однако за первые три недели 2021 года количество ОВГЗ в собственности нерезидентов выросло почти на 6 млрд — до 90,9 млрд грн", — доложили в Минфине.

По оперативным данным ведомства, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.

Напомним, Министерство финансов по итогам размещения облигаций внутреннего государственного займа 12 января 2021 года привлекло в госбюджет 8,93 млрд грн.

Источник: delo.ua

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