Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.

Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.

Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, представленный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.

Над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15555

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