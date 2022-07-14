Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 95

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.

Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.

Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, представленный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.

Над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15555

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад дев'ять мільйонів українців покинули країну від початку війни - ООН
Сегодня 09:56    30
«Надзвичайник» Патрон отримав цінні відзнаки
Сегодня 09:34    65
Урядом врегульовані питання надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці
Сегодня 09:23    66
Як українцям на окупованих територіях вберегтися від російської мобілізації. Поради Центру стратегічних комунікацій
Сегодня 09:00    99
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 липня 2022 року
Сегодня 08:42    130
Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України
Сегодня 08:27    85
У росії банки переходять на китайську систему CIPS через блокування SWIFT. Що це змінить
Сегодня 08:16    137
Стало известно количество погибших в Ирпене за три недели оккупации
Сегодня 08:07    131
На встрече в Стамбуле договорились договариваться
Сегодня 07:57    133
Новости одной строкой
Сегодня 07:50    121
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 