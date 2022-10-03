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Украина вернула из российского плена 808 человек

Украина вернула из российского плена 808 человек

Украина провела 24 обмена пленными по результатам которых было возвращено 808 человек.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По заверениям замминистра Украина так же выполняет все нормы Женевских конвенций касательно вопросов обращения с военнопленными.

«Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками», — отметила Анна Маляр.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10949

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