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Украина вошла в "Люблинский треугольник"

Украина вошла в Люблинский треугольник

В Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника". Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.

Сегодня министры проводили переговоры. Стороны подчеркивают важность диалога между тремя странами в парламентском измерении, особенно в пределах Парламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Они призывают Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел подтверждают желание углублять и расширять украинский-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами, обещают оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.

 

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