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Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - омбудсмен

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - омбудсмен

Представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) в среду, 20 марта, передали 60 осужденных с оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на территории, подконтрольной украинской власти.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Фейсбук.

По словам Денисовой, в феврале Украина уже забирала 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42.

«За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже уволены в связи с окончанием срока отбывания наказания», - рассказала она.

Как отметила омбудсмен, среди 60-ти перемещенных сегодня 4 человека, в том числе женщина - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда.

Агентство Телевидения Новости

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