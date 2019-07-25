Украина задержала танкер, которым Россия блокировала корабли возле Керчи

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер" NEYMA ", который был использован для перекрытия Керченского пролива" – говорится в сообщении.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, танкеру «NEYMA» российские владельцы изменили название на «NIKA SPIRIT».

Напомним, в тот день вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA» (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ). Это способствовало пограничниками ФСБ РФ незаконному захвату украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

В рамках досудебного расследования о подозрении заочно сообщено 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

Сейчас группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончили обыск с целью установления фактических обстоятельств дела.

С судна изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов.

Также уже допрошены члены судокоманды, изъяты документы.

Указанное судно признано вещественным доказательством, сейчас готовится ходатайство в суд о его аресте.

Сейчас по инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенным в действие Указом Президента Украины от 19.03.2019 №82 / 2019, сроком на 3 года применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничено торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное. ООО "ЮВАС ТРАНС" является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер " NEYMA ", также оно осуществляло лоцманскую проводку морских судов по указанному каналу.





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