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Украина заполняет газом ПХГ с опережением графика

Украина заполняет газом ПХГ с опережением графика

Подземные хранилища газа в Украине с опережением плана наполняются в рамках подготовки к отопительному сезону.

Итак, завершился июнь и после подведения итогов по добыче газа, который, как ни странно, а показал рост, имеет смысл осветить ситуацию с запасами природного газа в наших подземных хранилищах газа, в рамках подготовки к отопительному сезону.

И вот тут, как бы того не хотелось нашим восточным доброжелателям, но тоже все очень даже хорошо. Ведь только за июня ПХГ Украины увеличились на 2,16 млрд м³ и суммарный объем теперь составляет 13,54 млрд м³.

В свою очередь, нынешние запаса ПХГ на 2,36 млрд м³ больше объема, за тот же период 2018 года.

Так же напомню, что для безопасного прохождения отопительного сезона Украина обычно запасается 16-18 млрд м³ газа, но с учетом неадекватного поведения Кремля, в связи с фиаско их шантажа по заключению выгодного только Москве нового транзитного контракта и провалом сроков сдачи трубопровода “Северный поток - 2” и возможными провокациями, в этом году было решено заполнить ПХГ на 20 млрд м³.

Между тем, с учетом тех объемов, которые ежемесячно поступают в наши газовые хранилища, необходимый максимум будет достигнут уже к концу сентября - началу октября.

В общем, и в 2019-м, похоже, не суждено замерзнуть… И так пятый год подряд без российского газа, что же творится-то!

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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