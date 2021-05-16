Украина запустила проект в поддержку политзаключенных, незаконно удерживаемых в Крыму

Министерство иностранных дел Украины запускает проект Несокрушимые, направленный на поддержку незаконно удерживаемых Россией политзаключенных в Крыму, среди которых украинцы и крымские татары. Об этом сообщила накануне пресс-служба МИД.

Отмечается, что проект предусматривает серию публикаций эксклюзивных писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Поддержка и скорейшее освобождение украинских политзаключенных является приоритетом деятельности МИД. Мы начинаем проект Несокрушимые, посвященный нашим гражданам, которых незаконно заключили и содержат в российских тюрьмах", – заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, задача проекта – донести истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды, обратить внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму.

"Проект также направлен на то, чтобы мир узнавал о несокрушимых духом пленников Кремля. Потому что это не единственный иммунитет от пыток и бесчеловечного обращения в условиях тюрьмы. Публичность спасает жизнь", – сказала Джапарова.

Отмечается, что проект запускается в рамках информационной кампании Верность себе – не преступление и дата начала кампании 16 мая является символической, поскольку в воскресенье в Украине чествуют память жертв политических репрессий в 1937-1941 годах.

"Российская Федерация, следуя советский опыт, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Сегодня Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", – сказано в сообщении МИД.

В пресс-службе добавили, что еженедельно на сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будут публиковаться письма незаконно удерживаемых, в которых они поделятся своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове.

Ранее СМИ сообщили, что из Крыма вывезли десятки осужденных крымских татар на территорию России. Они были арестованы и осуждены по религиозным и политическим мотивам.

Также в Крыму украинский военный получил тюремный срок. Евгения Добринского обвинили в якобы незаконном пересечении "государственной границы" РФ и контрабанде наркотиков.

Агентство Телевидения Новости