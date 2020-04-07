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Украина завершила отопительный сезон с рекордными объемами газа

Украина завершила отопительный сезон с рекордными объемами газа

Запасы газа в ПХГ на конец марта превышают прошлогодние почти в два раза

По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 15,9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние десять лет.

К примеру, 31 марта 2019 года в ПХГ Украины хранилось 8,8 млрд кубометров.

При этом, в 2020 году 1,6 млрд кубометров газа находится в режиме "Таможенный склад" (1 095 дней без обложения таможенными платежами). Этой услугой сейчас активно пользуются трейдеры как из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ обусловлено рядом факторов:

- накопление рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки-2019 — 21,8 млрд кубометров;

- невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 за теплую зиму — 6,06 млрд кубометров. В прошлом сезоне эта цифра равнялась 8,5 млрд кубометров;

- начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году — в марте, а в прошлом году — в апреле.

В компании добавили, что пандемия COVID-19 не повлияла на работу украинских ПХГ.

"На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Чтобы противостоять распространению вируса COVID-19 и сохранить здоровье наших сотрудников, мы перевели часть коллектива на удаленную работу. Тех, кто остается на рабочих местах, обеспечиваем дополнительными средствами защиты и дезинфекции", — рассказал генеральный директор АО" Укртрансгаз "Сергей Алексеенко.

Напомним, с 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из своих подземных хранилищ, объем которого составил 21 778,9 млн кубометров.

Как известно, Украина перед началом отопительного сезона закачала в свои хранилища рекордный за 10 лет объем газа. В частности, объемы газа в ПХГ Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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