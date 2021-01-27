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Украинцам, которые пользуются электроотоплением, компенсируют подорожание электроэнергии

Украинцам, которые пользуются электроотоплением, компенсируют подорожание электроэнергии

Кабинет министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен. Соответствующий проект постановления содержится в повестке заседания правительства 27 января.

Согласно документу, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).

Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:

население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г имело право на пониженный тариф;

население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 г. имело право на пониженный тариф;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:

при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;

не применяется 30-процентная скидка, которая была предусмотрена на 31 декабря 2020 года для населения, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Согласно документу, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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