Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 123

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки".

"В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы", – сказал Кеммер.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европына 1,5 п.п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п.п., то есть на эти страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно больше, чем в продвинутых европейских экономиках", - отметил Кеммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.

Еще 7,1 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США объявили о новой военной помощи Украине: детали визита в Киев Блинкена и Остина
Сегодня 12:18    80
Реалии «русского мира»: оккупанты на Херсонщине вводят рабство
Сегодня 11:51    122
Православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає – звернення Президента України
Сегодня 11:22    95
Ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року
Сегодня 10:48    128
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.04
Сегодня 10:36    105
Харківська поліція протягом минулої доби відреагувала на більш ніж тисячу звернень громадян
Сегодня 10:21    127
Лубянка отработала по Брянску
Сегодня 10:08    237
Під обстріли рашистів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України – деякі поїзди затримають
Сегодня 10:03    147
Россия планирует провести референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, – британская разведка
Сегодня 09:55    105
215 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, 391 ребенок ранен
Сегодня 09:44    106
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 