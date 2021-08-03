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Украинцы могут проверить подлинность товара в интернет-магазине: как это сделать

Украинцы могут проверить подлинность товара в интернет-магазине: как это сделать

Вступил в силу закон, который должен защитить права украинцев при покупке в интернете.

Ранее при покупке товаров в интернете украинцы фактически никак не могли удостовериться в их подлинности. Но в Украине уже вступил в действие закон, который дает покупателям право проверять товары даже в интернет-магазине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно указанному документу, потребитель имеет право получить в электронном виде эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары.

Законом предусмотрена возможность доступа потребителей к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, то есть к паспортам или другим документам, которые прилагаются к товару в электронном виде на официальном сайте производителя.

"Мы будем отслеживать выполнение субъектами хозяйствования требований закона, поскольку это напрямую связано с одним из главных приоритетов системы защиты прав потребителей - право потребителей на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, которая обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Так, нормы принятого закона предусматривают, что, если производитель предоставляет в электронном виде гарантии, то он фактически обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

Отмечаем, что пока нормы закона распространяются только на технически сложные бытовые товары. К ним, в частности, относится телевизионная аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука, а также приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные.

Благодаря принятому закону потребители смогут проверить подлинность медицинских или хирургических товаров. Кроме того, к технически сложным бытовым товарам относятся игры и спортивный инвентарь и даже средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава.

Помимо всего прочего нормы указанного закона распространяются на товары, которые относятся к изделиям из черных металлов, а также на котлы, машины, оборудование и механические устройства.

Источник: internetua.com

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Темы: Украина

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