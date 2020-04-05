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Украинцы на карантине больше женятся: как заключить и расторгнуть брак

Украинцы на карантине больше женятся: как заключить и расторгнуть брак

В Министерстве юстиции Украины информировали, что в связи с карантином было принято решение ограничить прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния, однак заявления о государственной регистрации брака, представленные до 13 марта, будут реализованы в определенное время и по закону.

Как рассказала руководитель управления ЗАГС Минюста Ирина Дубиковская в эфире одного из телеканалов, всего за время карантина в стране поженились 4,5 тысяч пар, а количество расторженных браков составило 1,5 тысячи.

Больше всего женились в Киеве, в Харьковской, Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Также Дубиковская уточнила, что с момента введения карантина в органы ЗАГС поступило только 53 заявления о расторжении брака.

В РАГСе добавили, что укринцев сейчас разводят через веб-портал, после чего пары могут через несколько дней прийти и подписать заявление.

Как работают ЗАГСы в период карантина в Украине

Непосредственный прием граждан в ЗАГС осуществляется исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при захоронении.

Как альтернативный способ реализации прав в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния граждане имеют возможность не посещая соответствующие отделы подавать документы по вопросам женитьбы и разводов и получать консультации через Интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". Через вебпортал отделы государственной регистрации актов гражданского состояния принимают заявления с наложением квалифицированного электронной подписи, документы, необходимые для соответствующей процедуры женитьбы или развода, а также будут предоставлять консультации.

Кроме того, Министерством юстиции успешно реализуется пилотный проект "Брак за сутки". Обратившись к организаторам этого сервиса, зарегистрировать брак можно не дожидаясь истечения месячного срока.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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