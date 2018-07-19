Украинцы назвали два действенных метода для установления мира в Донбассе, - опрос

Среди решений, которые следует принять для установления мира на Донбассе, граждане Украины считают действительно эффективными только два: международное давление на Россию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства (32%) и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (31%).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Все другие возможные решения не считаются эффективными для установления мира: предоставление особого статуса оккупированным территориям в пределах Украины рассматривают путем для установления мира 13% населения, проведение законных выборов на оккупированных территориях – 13%, введение в Украине федеративного устройства – 9%, предоставление русскому языку статуса второго государственного – 6,5%, амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе, – 7%, прекращение финансирования оккупированных (выплату пенсий, зарплат и т. д.) – 7%, отказ Украины от перспективы членства в НАТО – 7%.

Еще 14% опрошенных уверены, что восстановить контроль Украины над оккупированными территориями возможно только военной силой.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных русскими территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса проведено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в мае 2018 года 60% украинцев поддерживают идею введения на оккупированный россиянами Донбасс международного миротворческого контингента ООН.

Агентство Телевидения Новости