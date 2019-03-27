Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:00
Просмотров: 39

Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик

Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик

Украина добилась всего за 3 года впечатляющих успехов, но сами украинцы этого до конца не осознают.

Это представляет себе немалую угрозу дальнейшему продвижению по пути реформирования, сказал в комментарии Укринформу один из авторов отчета британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Джон Лаф (John Lough).

«Большая проблема состоит в том, чтобы продемонстрировать широкой публике в Украине, что страна находится на пути, который укрепит ее институты, принесет больше инвестиций, и повысит в конечном итоге стандарты жизни, обеспечит Украине безопасность. Сейчас население не слишком это видит и понимает», - посетовал аналитик.

В качестве примера он привел то, что отнюдь не все обрадовались, когда вступил в действие безвиз, очень серьезное достижение. Новость была плохо воспринята некоторыми людьми, потому что они попросту не могут себе позволить воспользоваться им, отмечает Лох. При этом он указывает на то, что Украина смогла добиться того, чего так сильно хотела Россия последние годы, но не получит еще очень долго.

Понять растущее в обществе недовольство темпами реформ, на чем играют популисты, эксперт «может». Он призывает не недооценивать уровень недовольства. Власть, общественные организации, по его мнению, просто не доводят до публики достижения, общество не доверяет власти. Меж тем, за 3 года было сделано больше, чем за предыдущие 22 года независимости, убеждены авторы доклада. В частности, это относится и к вопросу борьбы с коррупцией: на пути уменьшения возможностей для коррупционных деяний был достигнут значительный успех, но широкой общественности об этом зачастую ничего не известно, и она думает, что «ничего не изменилось». Авторы считают, что будущее и судьба Украины напрямую зависят от дальнейшей трансформации отношений между гражданами, экономикой и государством.

Доклад был представлен в Брюсселе, реакция там была положительной, «его восприняли как объективный, сбалансированный, критический в некоторых аспектах в отношении обеих сторон», рассказал Лох, который представил документ в Берлине в среду.

Далее предстоит презентация в нескольких городах Украины. Украинские же чиновники отчет восприняли как «очень точный», но в некоторых моментах, что прогнозируемо, с его выводами не согласились. Положительным, по словам Лоха, является то, что они считают его «полезным барометром», воспринимают оценки серьезно и в целом прислушиваться к советам международных экспертов.

«Мы пришли к общему выводу, что Украина сделала существенный прогресс, но недостаточный, чтобы гарантировать успех этих реформ и обеспечить то, что они в той или иной форме не будут либо сведены на нет, либо повернуты вспять», - отметил собеседник агентства.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Украина

Читайте ещё:

Роз’яснення щодо алгоритму перевірки військових посадових осіб відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»
26.03.2019 11:15    109
ЗАЗ запустив виробництво нового автобуса
26.03.2019 11:02    289
Вперше з’явився шанс великого майбутнього для України, але точка неповернення ще не пройдена – Президент
26.03.2019 10:38    131
Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»
26.03.2019 10:04    102
Украина предложила РФ новый формат обмена пленными
26.03.2019 09:53    151
Нафтогаз передав морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс
26.03.2019 09:43    97
Зростання ВВП України у 2018-му році становило 3,3%
26.03.2019 09:32    82
В Україну їхали російські актори, які раніше незаконно відвідували окупований Крим
26.03.2019 09:21    230
З початку року на кір захворіли майже 33 000 українців, 14 померли. Єдиний надійний захист — вакцинація
26.03.2019 09:11    77
ЦВК зареєструвала 2020 міжнародних спостерігачів на президентські вибори 31 березня
26.03.2019 08:53    67
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 