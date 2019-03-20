Украинцы получат до 3850 гривен разовой денежной помощи

Сегодня, 20 марта, на заседании Кабинет министров правительство приняло постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Об этом сообщается на сайте правительства.

Документом устанавливаются размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвам нацистских преследований.

Так, согласно принятому правительством решению выплата ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2019 году предусмотрена в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3850 грн;

II группы – 3400 грн;

III группы – 2950 грн;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1295 грн;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3850 грн;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз, – 840 грн;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 530 грн.

Агентство Телевидения Новости