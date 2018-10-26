Украинцы стали мировыми лидерами по запросам вида на жительство в Европе - Евростат

В 2017 году украинцы по числу запрашиваемых в Европе видов на жительство опередили выходцев из Сирии.

Об этом сообщает Европейское статистическое ведомство.

Основной причиной для украинцев становится поиск работы.

В прошлом году выходцам из Украины и Сирии выдали больше всего разрешений на получение вида на жительство. Всего было выдано около 3,1 миллиона таких документов.

В сообщении Евростата говорится, что порядка 662 тысяч граждан Украины, или более 21% от общего числа иностранцев, получили в 2017 году в ЕС первичный вид на жительство (то есть выданный в первый раз), 88% из них - в Польше.

В то же время выходцам из Сирии было выдано почти 223 тысячи таких разрешений, в основном, в Германии.

Основной причиной получения гражданами Украины таких документов стало трудоустройство (свыше 580 тысяч человек в 2017 году).

Среди сирийцев основной причиной в запросах на документы была гуманитарная.

Агентство Телевидения Новости