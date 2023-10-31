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Украине для защиты необходимо около 150 истребителей как F-16 или Gripen, – Игнат

Украине для защиты необходимо около 150 истребителей как F-16 или Gripen, – Игнат

«Полторы сотни - это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей (и морально и физически) техники на F-16, возможно другой тип самолета, например Gripen», - сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомнил, что первые истребители F-16 должны появиться в Украине весной 2024 года. Но отметил, что процесс обучения наших летчиков, как и инженеров и инфраструктуры – довольной не простой.

Джерело: https://t.me/u_now/116798

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