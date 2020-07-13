Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 77

Украине не нужна помощь иностранных медиков в борьбе с COVID-19 — Степанов

Украине не нужна помощь иностранных медиков в борьбе с COVID-19 — Степанов

В то же время Минздрав находится в постоянном взаимодействии с западными странами

Сейчас нет необходимости, чтобы в Украину приезжали медицинские работники из других стран для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 12 июля.

"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, — мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", — отметил он.

В то же время Степанов рассказал, что Минздрав находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

"И, в том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно за счет онлайн-консультаций, телеконсультаций, которые проходят на постоянной основе. Прежде всего, это со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", — заверил министр.

Также он напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где участвует Украина. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и о лечебных процессах.

Известно, что в мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 млн 847 тысяч 293 человек, из них 7 млн 483 тысячи 287 пациентов выздоровели, а 567 тысяч 734 — умерли от осложнений. Лечатся от болезни пока более 4 млн 796 тысяч 292 человек.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украерорух залучає довгостроковий кредит ЄБРР для підтримки ліквідності, - Владислав Криклій
Сегодня 09:18    38
В Мінцифрі презентували інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва
Сегодня 08:30    67
COVID-19 може серйозно зашкодити мозку
Сегодня 07:54    116
Автобусний оператор FlixBus запустив внутрішні рейси по Україні
Сегодня 07:27    107
В армію замість магістерки: у Генштабі відповіли на галас довкола призову
Сегодня 07:09    154
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 липня
Сегодня 07:00    77
Коронавирус в Харькове: статистика на 12 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    144
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    109
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    92
Члени сімей померлих від COVID-19 медичних працівників отримають гарантовану державою допомогу
12.07.2020 11:20    165
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 