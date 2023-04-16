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Украине нужны ЗРК большого радиуса действия и авиационные комплексы с дальностью поражения целей 100+ км

Украине нужны ЗРК большого радиуса действия и авиационные комплексы с дальностью поражения целей 100+ км

И западным партнёрам Украины следует осознать экстремальность ситуации.

Планирующие авиационные бомбы россиян это проблема которую следует решать как можно быстрее!

В настоящее время, РОВ поставили на поток кустарное производство модулей управления и коррекции для свободно падающих бомб ФАБ-250/500/1500 и их модификаций. Эти модули не надёжны и порою отлетают во время сброса бомбы, но старых советских бомб у россии очень много.

Даже ненадёжность модулей, компенсируется массовостью материала - бомб и скоростью производства МУК. Особо опасно то, что они планируют сделать акцент на применение особо разрушительных и мощных полуторатонных ФАБ-1500 и её модификаций.

В свою очередь, кустарность и примитивность производства модулей для них позволяет этот процесс поставить на поток.

Средства ПВО не способны бороться с бомбами и намного проще сбивать сами носители - многофункциональные истребители и фронтовые бомбардировщики РОВ.

Но, для того, чтобы их сбивать нужны соответствующие средства поражения, ведь россияне теперь могут себе позволить бомбить линию боестолкновения и приграничные районы, не заходя в зону действия нашей ПВО, имеющей ограниченные возможности по дальности поражения целей.

Украине нужны не просто ЗРК Patriot и SAMP/T, а именно ракеты к ним в модификации с дальностью поражения целей 100+ км.

Но, одними только ЗРК не обойтись, поскольку они не смогут закрыть необходимые участки. То есть, возвращаемся к авиационному вопросу.

Именно западного образца авиация с ракетами класса "воздух-воздух" с дальность поражения 100+ км может решить эту, нарастающую как снежный ком проблему. Среди таких ракет AIM-120 AMRAAM. Причем модификации именно AIM-120С5/С6/С7, позволяющие безопасно для носителя уничтожать цели.

Когда россияне начнут критически для себя терять носители, такие как Су-35, Су-34 и прочие, причём в своём же воздушном пространстве, тогда они откажутся от идеи бомбового террора против Украины.

И если раньше это обсуждение могло вестись неспешно в бюрократической неге, то сейчас - нет!

Украине нужны западного образца истребители и соответствующее вооружение. В вопросе про ЗУР к ЗРК, то - большого радиуса действия. Адаптация российской авиации к применению бомбового вооружения, вынуждает экстренно адаптироваться и нам. Это вопрос первоочередной важности.

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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