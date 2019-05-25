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Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»

Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»

Как известно, намедни в Одессе на полигоне Вооруженных сил Украины прошли очередные испытания украинских ракет «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р», а так же должны быть проведены пуски ПКР “Нептун”.

Такая частая периодичность испытаний лишний раз доказывает, что как высокоточные реактивные ракеты, так и противокорабельный ракетный комплекс, хотят “поставить в строй” к концу этого года. Причем, в обеих новинках крайне нуждается как наша армия, так же они могут заинтересовать и иностранных заказчиков.

В частности, я неоднократно отмечал, что ТТХ ракет «Ольха-М» значительно превосходят по ряду показателей своих реактивных конкурентов беларусо-китайскую РСЗО “Полонез” и российскую “Торнадо-С”.

Так, при дальности стрельбы “Ольхи” на 130 км и сохранении боевой части в 170 кг, у её российского конкурента “Торнадо-С” дальность поражения целей не превышает 120 км, достигаемые за счет уменьшения массы боевой части до 150 кг, а у РСЗО “Полонез” дальностью поражения целей от 50 до 200 км, при изменении массы боевой части ракеты от 150 до 100 кг.

Кроме того, точность поражения целей у “Торнадо-С” до 50 м, РСЗО “Полонез” до 30 м, а украинской “Ольхи” в пределах 5-7 м.

С такими характеристиками потенциальные заказчики и вправду задумаются, чьи ракеты бьют дальше, мощнее и точнее, при том, что для “Ольхи” не нужно закупать целую пусковую установку, ведь это боеприпас, а не комплекс.

Так же, особо радует появление разнообразных боевых частей в линейке “Ольхи”, ведь на прошедших испытаниях была испытана модификация “Р” с кассетной боевой частью. А потому, выбор, под каким соусом аннигилировать врага это полезная опция.

Собственно, пока все как по маслу, ждем испытаний ПКР “Нептун”, кто знает, быть может, и на этот раз узнаем об этом комплексе ещё какие-то неожиданные подробности. Например, как в прошлый раз, когда испытания проводились с полностью укомплектованного мобильного комплекса.

Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»

Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»

Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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