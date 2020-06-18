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Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19

Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19

Кабинет Министров расширил за счет должностных лиц Государственной таможенной службы Украины перечень профессий, представителям которых положена доплата к заработной плате на срок действия карантина по противодействию распространения COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, его принятие не требует увеличения расходов государственного бюджета, поскольку надбавки будут выплачены за счет Спецфонда по борьбе с коронавирусом.

"В соответствии с утвержденной сметой ассигнований на 2020 год для Гостаможслужбы расчетная средняя заработная плата работника таможни за период с марта по июль утверждена в размере 16 361 гривни, соответственно, среднедневная заработная плата составляет 743,7 гривни", - сказано в пояснительной записке.

Источник: censor.net.ua

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