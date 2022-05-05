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Украинские военные проходят обучение в Германии - DW

Украинские военные проходят обучение в Германии - DW

Представитель Пентагона Джон Кирби на прошлой неделе подтвердил, что в Германии такое обучение проводилось:

«Командование Армии США в Европе и Африке организует это обучение по согласованию с Правительством Федеративной Республики Германии, и мы благодарны, конечно, за неизменную поддержку Германии,» сказал он.

Германия только одна из трех учебных площадок в Европе и за пределами Украины, информацию о которой обнародована. Обучение, добавил Кирби, включает в себя радиолокационные системы, артиллерию и бронетехнику, которые являются частью последних пакетов помощи США для Украины.

https://www.dw.com/en/ukrainian-troops-get-training-in-germany/a-61682712

Источник: https://t.me/u_now/47068

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