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Украинские военные разрабатывают новое вооружение, которое станет «убийцами танков», – The New York Times

Украинские военные разрабатывают новое вооружение, которое станет «убийцами танков», – The New York Times

(https://www.nytimes.com/2023/01/07/world/europe/ukraine-russia-war-grenade.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare)

Бойцы ВСУ собираются переделать осколочную гранату, чтобы крепить ее на дроны DJI Mavic.

Воин ВСУ с позывным «Граф» с командой уничтожает российских оккупантов с помощью дронов и сбрасываемых с них боеприпасов, а сейчас пытается поднять эффективность дронов на новый уровень, используя их для доставки гранаты весом 600 грамм.

Для того, чтобы приблизить гранату к желаемому весу, команда военных использовала 3D-принтер для создания легкого кожуха, который может содержать взрывчатку, необходимую для пробивания брони танка.

«Война – это экономика. Это деньги. А если у вас есть дрон за 3000 долларов и граната за 200 долларов, и вы уничтожаете танк стоимостью 3 миллиона долларов, это очень интересно», – отметил Воин ВСУ с позывным «Граф».

И добавил: «Мы делаем гранаты из мусора. Но если вы можете уничтожить танк из Mavic, вы лучший в этой войне».

Джерело: https://t.me/u_now/81933

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