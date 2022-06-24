Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран
В этом году украинские выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест - упрощенный аналог ВНО. В частности, принять участие в тестировании можно будет и за рубежом.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Национальный мультипредметный тест состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.
Выпускники, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, смогут сдать тест в таких странах:
Австрии;
Бельгии;
Болгарии;
Великобритании;
Дании;
Эстонии;
Ирландии;
Испании;
Италии;
Латвии;
Литве;
Молдове;
Нидерландах;
Германии;
Польши;
Португалии;
Румынии;
Словакии;
Венгрии;
Франции;
Хорватии;
Чехии
Швеции.
Отметим, что тест будет проходить по таким же правилам. В специально оборудованных компьютерных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги.
Дополнительная сессия НМТ
Дополнительную сессию Национального мультипредметного теста можно будет сдать и в:
США (Нью-Йорк, Секраменто);
Люксембурге;
Словении (Марибор);
Греции (Афины);
Грузии (Тбилиси);
Швейцарии (Берн);
Турции (Анкара).
Важно, что выпускники, которые с 20 мая - 7 июня подтвердили намерение принять участие в НМТ, должны:
с 21 июня по 7 июля - пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии;
с 1 по 10 августа - еще раз подтвердить намерение составить НМТ в той или иной стране;
до 12 августа - получить приглашение-пропуск;
16-20 августа - сдать тестирование во время дополнительной сессии.
Источник: rbc.ua