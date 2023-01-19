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Украинский МЗС прокомментировал заявление Лаврова о невозможности переговоров с Зеленским.

Украинский МЗС прокомментировал заявление Лаврова о невозможности переговоров с Зеленским.

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Россия никогда всерьез и не была заинтересована в переговорах, а только создавала "дымовой занавес для подготовки к очередной террористической атаке".

"Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ. Украина получила широкую международную поддержку формулы мира президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем", - заявил Николенко.

Он добавил, что для реализации этой формулы Украине нужно победить на поле боя, для чего сейчас и идут переговоры о поставках вооружения.

Джерело: https://t.me/vekha/57439

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