Украинским воспитателям хотят облегчить получение работы в Германии

Квалификацию украинских педагогов в Германии стоит признавать по упрощенной процедуре, считает федеральный министр по делам семьи Лиза Паус.

В Германии - большая потребность в квалифицированных работниках, особенно в сфере ухода за детьми, подчеркивает она. При этом некоторые украинские воспитатели работают в немецких детских садах лишь ассистентами, потому что их квалификация здесь не признается. Эта ситуация должна измениться, считает Паус.

Джерело: https://t.me/vekha/56394

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