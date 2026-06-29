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Украинское предприятие Ивченко-Прогресс и польский оборонный концерн PZL договорились о совместной разработке и производстве малогабаритных турбореактивных двигателей

Украинское предприятие Ивченко-Прогресс и польский оборонный концерн PZL договорились о совместной разработке и производстве малогабаритных турбореактивных двигателей

(https://oboronka.mezha.ua/ivchenko-progres-spivpracyuvatime-z-pzl-defence-312696/)

Соответствующий меморандум был подписан на недавней конференции в Гданьске с прицелом на стремительно растущий рынок военных и гражданских беспилотных авиационных систем.

Планируется, что данный проект объединит опыт украинских инженеров в создании малых силовых установок с производственными и рыночными возможностями польского концерна.

Украинский разработчик уже успешно поставляет свои турбореактивные двигатели для новейших платформ вроде турецкого ударного беспилотника Bayraktar Kizilelma, различных крылатых ракет, беспилотников и австрийских легких самолетов.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/98282

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