Україні не потрібно добудовувати другу "Мрію" - авіаконструктор Анатолій Вовнянко повністю підтвердив ті тези, які я озвучив після обіцянки Зеленського "відродити" наш славетний літак. Ось пояснення, чому:

● В зв’язку з військовими діями на території України ЗСУ терміново потрібні різні типи військово-транспортних літаків для перевезення озброєння, воїнів, техніки, медичного обладнання та інших вантажів.

● На жаль за останні 30 років держане підприємство "Антонов" не поставило жодного літака для ЗСУ. На початку 2000-х років були виділені величезні кошти на побудову літаків Ан-70 для ЗСУ, але літаків не було побудовано. Замість зниклих коштів ДП "Антонов" передав ЗСУ дослідний літак Ан-70 №01-02 який потерпів аварію, був відремонтований і пройшов тільки частково програму випробувань. Зараз цей літак "ржавіє" на задвірках ГП "Антонов".

● В 2020 році між ЗСУ і ДП "Антонов був підписаний контракт на поставку 3-х літаків Ан-178. Під цей контракт керівництво підприємства вже взяло кредити на 4 мільярди гривен.

● Перший політ літака без російських комплектуючих спочатку анонсували на листопад 2021 – січень 2022 року. Саме таку обіцянку дав очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. Потім терміни почали зміщувати вправо: на перший квартал, а потім на "перше півріччя" 2022 року.

● Водночас стан готовності першого Ан-178 восени 2021 року викликав питання. Офіційно, планер готовий на 80%, але ні слова про авіоніку, значну частину з якої мали імпортозамістити, і без якої літак у небо не підніметься. Як стало відомо на першому дослідному літаку на якому будуть проводити сертифікацію залишилась значна частина російських комплектуючих.

● Наразі очільник ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв з подачі Зеленського анонсує відбудову літака Ан-225 "Мрія", а про літаки Ан-178 для ЗСУ нічого не говорить. Незрозуміло навіщо рухатися в минуле а не в майбутнє? Літак Ан-225 був побудований в СРСР і здійснив перший політ 21 грудня 1988 року. Спочатку він розроблявся для транспортування ОК "Буран" і ракети "Енергія", а після розпаду Союзу почав 1-2 рази на рік використовуватися для перевезення вантажів.

● Під час піку пандемії коронавірусу літак почали більше використовувати для перевезення медичного обладнання. Керівництво ДК «Укроборонпром» заздалегідь знало що 24.02.2022 рашисти нападуть на Україну, але нічого не зробило щоб з аеродрому Гостомель були евакуйовані всі літаки. В результаті не тільки літак Ан-225 «Мрія» було зруйновано а ще декілька, а частина літаків отримала значні пошкодження: Ан-26, Ан-28, Ан-74 та Ан-22 «Антей», Ан-132D. А всі їх розповіді що не було одного двигуна на Ан-225 - це відмазка. Літак Ан-124 неодноразово літав на 3-х двигунах а Ан-225 на 5-х.

● Але зрозуміло що при нинішній владі за корупцію на ДП «Антонов» і знищення літаків ніхто не буде покараний.

● Наразі добудова другого літака Ан-225 (планер другого літака був побудований в 1988-1989 роках для випробування на міцність) з використанням частини агрегатів, обладнання, двигунів і шасі першого літака буде коштувати близько 150-190 млн. доларів. (Керівництво ДК "Укроборонпром" попередньо озвучило знАчно більші кошти - 3 млрд. дол). Це є економічно недоцільним, так як знадобиться біля 100 років щоб ці 150-190 млн. доларів окупилися. Якщо до війни цей літак був "символом" України за кордоном, то наразі такими символами стали Гостомель, Маріуполь, воїни ЗСУ, полк «Азов» та інші.

● Крім того ДП "Антонов" давно знаходиться в критичному стані та неспроможне одночасно будувати літаки Ан-178 та Ан-225 і невідомо коли або чи взагалі добудує другу «Мрію»? А от «освоювати» величезні кошти, які наразі потрібні для ЗСУ та відбудови зруйнованої країни, вони вміють досконало! Останній новий літак Ан-148 був створений ще в 2004 році, а його модифікацію Ан-178 почали розробляти в 2010 році і в 2015 році він виконав перший політ.

Що переможе у цьому випадку - державницька позиція чи корупція та піар влади? Якщо корупція та піар, вони обійдуться державі дуже дорого.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14325

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