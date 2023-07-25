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Україні потрібно повернути жінок-біженок, які знаходяться за кордоном, щоб врятувати економіку, - Bloomberg

Україні потрібно повернути жінок-біженок, які знаходяться за кордоном, щоб врятувати економіку, - Bloomberg

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/ukraine-economy-women-must-return-to-help-country-s-gdp-recover?srnd=premium-europe)

На думку експертів Bloomberg, якщо хоча б частину з 2,8 млн. жінок працездатного віку не вдасться повернути до України, це буде коштувати країні 10% від її довоєнного ВВП, це $20 млрд. у гіршому випадку, і це більше, аніж запропонований ЄС чотирирічний пакет допомоги Україні на суму $13,9 млрд.

Це підтверджує заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Найважливіше завдання зараз для України - зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні», - каже вона.

Зробити це просто, шановні власники Bloomberg.

Дайте нам достатньо зброї, щоб ми перемогли росіян, і наші жінки наступного дня повернуться до України.

https://t.me/Tsaplienko/36282

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