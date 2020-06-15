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Україна є єдиною державою у світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії COVID-19
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило суверенний кредитний рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом.
Україна піднялась в рейтингу довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов’язань уряду країн після підписання нової програми з МВФ Stand-bу розмірі $5 мільярдів та отримання першого траншу від МВФ $2.1 млрд.
Важливо, що Україна є єдиною державою у світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії COVID-19.
Источник: mof.gov.ua
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