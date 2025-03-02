Україна готова до перевірок військової допомоги з боку США

В інтерв’ю для FoxNews Володимир Зеленський заявив, що Україна неодноразово ділилася з США інформацією про використання наданої військової та фінансової допомоги, але й надалі відкрита в цьому плані та готова надавати необхідну інформацію.

"Це дуже відкрито, це оцифровано. І будь ласка, якщо хтось хоче перевірити це ще раз, ми дуже, дуже відкриті для цього", - сказав він.

За словами українського президента, всього було виділено США 183 мільярди доларів, з яких Україна за три роки реально отримала 100 мільярдів доларів, (https://p.dw.com/p/4rE9a?maca=Ukr-Red-Telegram) а решта "на папері та в документах". Він уточнив, що з отриманої суми 67 мільярдів доларів прийшли як зброя, яка пройшла через кордон, була перевірена та зафіксована, а 31,5 мільярда доларів - це була пряма фінансова підтримка бюджету.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31927

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