Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО – Президент

Президент Петро Порошенко привітав із 70-річчям створення НАТО.

Глава держави зауважив, що 70 років тому цивілізований світ об’єднався задля створення Північноатлантичного альянсу. «За ці роки Альянс довів, що він про мир, стабільність та людську гідність. За ці роки Альянс також довів, що є найбільш міцною та ефективною командою однодумців – жодного випадку, щоб комусь з членів Альянсу хтось загрожував», - відзначив Глава держави на своїй сторінці у Facebook.

«Україна високо цінує солідарність Північноатлантичного союзу і незмінну підтримку нашої держави перед лицем агресії Росії. Сьогодні, коли російський агресор цинічно та зухвало порушує норми та правила, встановлені у світі, рух до НАТО залишається безальтернативним напрямком для України, її захисту та збереження територіальної цілісності», - додав він.

Президент запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові спільного і безпечного майбутнього. За його словами, всі ці роки Україна впевнено торувала свій шлях до Північноатлантичного альянсу – практично з чистого аркуша було створено нову українську армію, яку поважають в регіоні і в світі.

«Уже сьогодні ми фактично є східним флангом Альянсу. І по озброєнню, і по досвіду, і по стандартах. Уже сьогодні ми готові взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО», - наголосив Петро Порошенко.

«Вірю, що лондонський саміт НАТО є саме тією нагодою, коли союзники гідно оцінять внесок України в захист євроатлантичної спільноти і розпочнуть практичну дискусію щодо надання нашій державі ПДЧ. З вірою у це сьогодні підписую чергову Річну національну програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО», - додав Президент.

«Ми не плануємо зупинятися. Ми будемо впевнено рухатися далі. Альтернативи НАТО та ЄС для України немає», - впевнений Глава держави.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»